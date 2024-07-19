В Шуше начинает работу Глобальный медиафорум

Сегодня в Шуше начинается II Глобальный медиафорум на тему «Разоблачение ложной информации: борьба с дезинформацией». Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с участниками медиафорума пройдет в прямом эфире.

Самолет с представителями иностранных СМИ, которые примут участие во II Шушинском глобальном медиафоруме уже вылетел в Международный аэропорт Физули.

Форум, к которому присоединятся более 150 зарубежных гостей почти из 50 стран, в том числе информационные агентства около 30 стран, 3 международные организации и 82 медиаструктуры, сыграет для участников роль платформы совместных обсуждений и действий. В рамках форума будут организованы четыре панельные сессии. Официальные лица, медиа и гражданское общество, государственные деятели и бизнесмены, представители международных организаций и медиа эксперты из различных стран проведут на панельных сессиях обмен мнениями и опытом.