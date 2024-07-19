Гражданин Ирака стрелял в армянских полицейских: есть раненые

В Армении минувшей ночью иностранец открыл стрельбу из автомата в отделении полиции Котайка, в результате чего два правоохранителя получили ранения, сообщает пресс-служба полиции.

Согласно сообщению, мужчину доставили в полицию по полученному сигналу. В участке он отобрал автомат у одного из сотрудников и пытался выстрелить в себя, после открыл беспорядочную стрельбу. В результате он сам и двое полицейских получили огнестрельные ранения.

По данным Sputnik Армения, стрелявший - гражданин Ирака.