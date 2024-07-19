Азербайджан создает фонд на 1 миллиард долларов. Арабские страны против

Отдел информации 12:04

На прошлой неделе в международных СМИ распространилась информация о том, что Азербайджан в рамках своего председательства на Глобальной климатической конференции COP29 готовится создать новый инвестиционный фонд для финансирования проектов в области зеленой энергетики в развивающихся странах с первоначальным капиталом не менее 500 миллионов долларов. Накануне главный переговорщик Азербайджана на COP29 Ялчин Рафиев на пресс-конференции в Баку заявил, что создание Климатического фонда (Climate Finance Action Fund) является одной из инициатив Азербайджана в рамках председательства на COP29. Рафиев также сообщил, что капитал фонда планируется увеличить до 1 миллиарда долларов.

«Мы предлагаем выделение грантового финансирования для климата. Через этот фонд стремимся собрать 1 миллиард долларов», — заявил дипломат. По словам Рафиева, климатический Фонд будет «многосторонним»: «В его деятельности будут участвовать государства-партнеры, а руководителей изберут из числа стран-доноров. Деятельность фонда будут контролировать финансовые организации. Баку будет просто принимать у себя секретариат. Вся деятельность будет осуществляться с участием государств-партнеров». Дипломат заявил, что одной из основных причин выдвижения инициативы по созданию этого фонда является «положение, с которым сталкиваются небольшие островные государства, наиболее пострадавшие от глобальных климатических изменений». По словам Рафиева, «небольшие островные государства не могут получить помощь от международных финансовых организаций или получают ее с опозданием, когда сталкиваются с природными катастрофами».

«Поэтому мы должны создать альтернативное финансовое учреждение, которое могло бы сразу оказать помощь пострадавшей стороне. 50 процентов выделяемых средств будут направлены на климатические действия и зеленые технологии. 20 процентов доходов от инвестиций поступит в развивающиеся страны через финансовый механизм, который мы называем 2R2F. Фонд также окажет поддержку малым и средним производителям возобновляемой энергии», – сообщил Рафиев. Инициатива, выдвинутая Азербайджаном, широко обсуждается в международных СМИ. Индийское издание Business Standard пишет, что Баку изначально предлагал ввести дополнительные налоги на компании, добывающие нефть и газ, как одну из инициатив, направленных на сокращение выбросов углерода, будучи страной, принимающей конференцию COP29. Однако позже вместо этого предложения была выдвинута инициатива создания инвестиционного фонда для финансирования климатических проектов, который будет формироваться за счет переводов от нефтегазовых компаний. «По имеющимся данным, Азербайджан, который в значительной степени зависит от доходов от продажи нефти и газа, столкнулся с сопротивлением со стороны некоторых стран Персидского залива, добывающих нефть и газ, в связи с запланированным сбором», — отмечает издание. Business Standard пишет, что, учитывая отсутствие значительных успехов на конференции, состоявшейся в прошлом месяце в немецком городе Бонн, достижение консенсуса по предложенной Азербайджаном инициативе будет непростым.

Харджит Сингх, директор по глобальному взаимодействию Инициативы по Договору о нераспространении ископаемого топлива, заявил, что объявление о создании нового фонда, несомненно, подчеркивает роль отрасли ископаемого топлива в климатическом кризисе. Однако индийский климатический эксперт считает, что эта инициатива не приведет к ограничению добычи нефти, газа и угля. По его словам, такие компании должны взять на себя больше ответственности за сокращение выбросов углерода. Отметим, что прошлогодняя конференция ООН по климату в Дубае завершилась принятием глобального соглашения, призывающего к отказу от ископаемого топлива и достижению нулевых выбросов к 2050 году. На климатической конференции ООН 2009 года в Копенгагене богатые страны обязались ежегодно выделять 100 миллиардов долларов с 2020 года, чтобы помочь развивающимся странам смягчить последствия изменения климата и адаптироваться к нему. Однако задержки в достижении этой цели подорвали доверие между развитыми и развивающимися странами и стали постоянным источником разногласий во время ежегодных переговоров по климату.