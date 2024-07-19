ВСУ ударили по российскому военному аэродрому

Украина нанесла удар по российскому военному аэродрому Миллерово в Ростовской области, пишут «24 канал», а также паблик «Крымский ветер» со ссылкой на мониторинговые группы.

Всего вблизи воздушной гавани местные жители слышали не менее 16 взрывов, после чего в районе взлетно-посадочной полосы и стоянок самолетов начался пожар, отмечает «Крымский ветер».

На аэродроме Миллерово базируется 31-й истребительный авиационный полк из 1-й смешанной авиационной дивизии.

Чем именно был нанесен удар по российскому аэродрому, в настоящий момент неизвестно.