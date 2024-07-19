США приняли на вооружение усовершенствованные F-35

На самолетах установлены обновленные системы от генерального подрядчика Lockheed Martin. Один истребитель усовершенствованной конфигурации F-35A Lightning II был доставлен на авиабазу Дэннели-Филд в штате Алабама, еще один — на авиабазу Нэллис в Неваде.

Пентагон приостановил поставки новых истребителей в июле 2023 года из-за проблем с программным обеспечением (ПО) при обновлении, получившем название Technology Refresh 3 (TR-3). Это включает такие функции, как более мощный процессор и больший объем памяти.

Новый план Пентагона предполагает, что истребители будут поставляться с временным ПО, облегчающим обучение пилотов. Однако вторая партия программного обеспечения, обеспечивающая боевые возможности, скорее всего, будет доступна не ранее чем через год.