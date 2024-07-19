Союзники Харрис готовятся к выдвижению ее в президенты

По словам собеседника издания, одна из донорских советниц Демократической партии начала собирать пожертвования от женщин-доноров-демократов в поддержку Харрис, а женская политическая организация начала общаться со своей донорской базой, пытаясь обеспечить начальную волну взносов на ее потенциальную кампанию.

Союзники вице-президента США Камалы Харрис начали привлекать доноров-демократов для оказания ей финансовой поддержки в случае, если президент Джо Байден выйдет из гонки в 2024 году, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как пишет Politico, люди, с которыми изданию удалось пообщаться, поделились информацией на строгих условиях анонимности, учитывая чрезвычайно деликатную политическую позицию Харрис как кандидата в президенты и напряженность внутри Демократической партии относительно будущего Байдена.

«Важно то, что сейчас наблюдается массовая демонстрация ее поддержки, что является сигналом того, что мы все за нее», — сказала лидер женской политической организации.

По словам собеседницы Politico, некоторые доноры уже активно заявили, что хотят дать деньги и «выстроятся в очередь, чтобы поддержать» Харрис, «как только она станет потенциальным кандидатом».

По ее словам, пять доноров уже взяли на себя обязательства сделать потенциальные «шестизначные пожертвования» на избирательный список Демократической партии во главе с Харрис, но эти усилия еще только зарождаются, и статус финансирования кампании будет неясным, если в конечном итоге в борьбе за номинацию примут участие несколько женщин.

Politico пишет, что в случае проведения открытого съезда, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом или губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер также могут стать кандидатами на эту должность.