Обращение ANAMA к гражданам Азербайджана

Агентство Азербайджана по разминированию в очередной раз обратилось к жителям Азербайджана после минного инцидента, произошедшего накануне в Кельбаджаре.

Агентство призывает граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки минной опасности и не вступать на незнакомые территории.

19 июля в Кельбаджаре при взрыве мин получили ранения три человека. Халифа Гусейнов был ранен при взрыве противопехотной мины, следовавший за ним Самандар Мамедов получил осколочные ранения. Пришедший на помощь Рагим Гарашев подорвался на другой мине.