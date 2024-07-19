США пригрозили Китаю новыми санкциями

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты готовят новые санкции против китайских компаний, которые, по мнению американских чиновников, поддерживают Россию в ее войне против Украины и намекнул, что под прицелом могут оказаться банки. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы думаем, что Китаю следует остановиться, потому что мы считаем, что это глубоко выходит за рамки приличного поведения национальных государств», - заявил Салливан, выступая на Форуме по безопасности Аспена в Колорадо.

«Вы можете ожидать дополнительных санкционных мер, поскольку мы наблюдаем, как эта картина продолжает развиваться…»,- добавил он.

Салливан также напомнил об указе президента США Джо Байдена, изданном в конце прошлого года, позволившем Министерству финансов Штатов «нацеливаться» на банки, способствующие потоку товаров двойного назначения в РФ. По словам Салливана, это было сделано не просто так.

Чиновник отметил, что Вашингтон продолжит вводить ограничительные меры против банков КНР и других стран за «операции с российским оборонно-промышленным комплексом».