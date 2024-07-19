Израиль начал новую операцию

Израильские военные начали «целенаправленную операцию» против «террористических объектов и террористов» движения ХАМАС в районе Телль-эс-Султан, расположенном к западу от города Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, за минувшие сутки в районе Рафаха израильские военнослужащие вели бои, в ходе которых ликвидировали вооруженных боевиков.

Кроме того, израильская армия «продолжает операции в центральной части сектора Газа», где военные «провели целенаправленные рейды на террористические объекты», продолжили в ведомстве. В этом районе «войска ликвидировали нескольких террористов при поддержке авиации», добавили в пресс-службе.