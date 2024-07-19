Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:50

Больной ковидом, запертый в своем доме в Делавэре, теряющий поддержку в Демократической партии и доверие доноров Джо Байден продолжает настаивать на том, что он самый лучший кандидат для того, чтобы победить Дональда Трампа на выборах. Политологи-демократы, близкие к администрации президента описывают ситуацию как «худший ночной кошмар, слишком невероятный, чтобы можно было в него поверить».

Еще месяц назад все было иначе. Рейтинги Байдена и Трампа были приблизительно одинаковы. Все изменилось после их дебатов 27 июня, которые для президента стали катастрофическим провалом. После этого он попытался вытащить себя как барон Мюнхгаузен из болота за волосы. Одно за другим интервью - с журналом Complex, другое с BET (Black Entertainment Television), еще одно с NBC News. Не помогло. Стало только хуже. В интервью BET Байден забыл имя своего министра обороны и после заминки назвал его... «одним темнокожим парнем». Не лучше обстояло дело и на конференции Национальной ассоциации содействия темнокожему населению (NAACP) в Лас-Вегасе. Там он потерял мысль, несмотря на присутствие телесуфлера. Речь шла о том, что типичный американский инвестор стремится получить 5 процентов прибыли от своих вложений. «Что я хочу объявить, это то, что они (республиканцы) ...пауза... не смогут поднять ренту больше чем на 45 долларов». Никто не понял, что он имел в виду, но темнокожие зрители на всякий случай стали аплодировать. Наконец, миллионы американцев увидели, как он с большим трудом спускается с трапа самолета, который доставил его с коронавирусом в родной дом в Рехобот-Бич.

Команда Трампа с удовольствием использует все эти видео. Но одновременно советники республиканского кандидата обсуждают, каким образом они в состоянии помочь Байдену оставаться в гонке. Для них он самый слабый возможный противник и его номинацию они только приветствуют. Но одновременно над ним открыто смеются. «Если демократы хотят победить в Джорджии, то им во главе команды нужно поставить горшок с цветами», - говорит Коди Холл, советник губернатора этого штата Брайана Кэмпа. На эти подколы Байден, конечно, не реагирует. Он занят борьбой с собственной партией. В демократическом стане в Конгрессе против него назревает революция. Трамп на съезде республиканцев назвал ее «попыткой переворота». За то, чтобы Байден сошел с дистанции, выступают лидеры демократов и в Палате представителей, и в Сенате. Но президент больше всего раздражен тем, что к этому хору присоединился Барак Обама. Тот в последние месяцы демонстрировал энергичную поддержку Джо, вместе с ним выступал на мощных ралли кандидата в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. А теперь нож в спину - Обама официально объявляет, что шансы на победу у Байдена существенно снизились. Это было воспринято как предательство со стороны бывшего босса, который когда-то пригласил его стать вице-президентом, а на выборах 2020 года оказал неоценимую помощь для достижения победы. В Конгрессе против дальнейшего участия Джо Байдена в выборах на сегодня выступают 32 конгрессмена-демократа и трое сенаторов. Их число с каждым днем растет. По данным опроса Washington Post-ABC Ipsos, две трети населения страны и 56 процентов демократов хотят, чтобы Байден вышел из гонки.

Но Джо Байдена голыми руками не возьмешь. Президент ссылается на свой 52-летний опыт участия в государственных делах и говорит, что он лучший из всех возможных кандидатов. Почти как у Трампа, который как-то назвал себя «самым стабильным гением». Байден намерен быстро вылечиться от ковида и уже на следующей неделе вновь вступить в предвыборную кампанию. Утрата контроля над партией и доверия доноров его не слишком смущает. Месседж в отношении последних ясен —пусть уходят, скатертью дорога, у нас тысячи мелких пожертвователей с чеками на 10-15 долларов. Всех интересует: что же будет происходить дальше? Прежде всего на Национальном съезде демократов, который будет проходить в Чикаго с 19 по 22 августа. По законам партийной жизни Байдена невозможно сместить насильно - решение о своем участии/неучастии он должен принять только сам.