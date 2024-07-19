Дни узбекского кино в Баку

С 20 по 23 июля в Баку пройдут Дни узбекского кино. Организатором выступают Министерство культуры и Агентство кино Азербайджана.

Как сообщили в Минкультуры, в мероприятиях по этому случаю примет участие делегация во главе с заместителем министра культуры Республики Узбекистан Авазхоном Таджихановым и заместителем генерального директора Национального агентства «Узбеккино» Алишером Ходжаевым.

Церемония открытия Дней кино состоится в субботу в киноцентре «Низами». На церемонии будет показан художественный фильм Evrilish («Эволюция»). В воскресенье, 21 июля, в 14:00 зрители смогут посмотреть киноленту «Яша, хотин» («Браво, жена»), а в 16:00 – фильм «Судья». В понедельник, 23 июля, в 11:00 состоится показ картины «Баходир».

Вход бесплатный.