В Баку задержали «генерал-майора» Бабазаде
В Баку сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который выдавал себя за генерала и присваивал деньги граждан.
Как сообщили в пресс-службе МВД, им оказался ранее судимый житель Баку Эльвин Бабазаде.
Согласно информации, Бабазаде, представляясь высокопоставленным чиновником (генерал-майором), в апреле-мае этого года дал различные обещания отдельным лицам и путем мошенничества присвоил в общей сложности 61,7 тыс. манатов.
Возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Оперативно-следственные мероприятия по установлению его преступных связей продолжаются.