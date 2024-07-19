Дагестанцы расправились с российским военным, который убивал в Украине видео
В Дагестане местные жители убили участника войны в Украине. Об инциденте рассказал российский Z-блогер Максим Калашников.
Он опубликовал видео с рассказом родственниц убитого военного. По словам Калашникова, с мужчиной расправились дагестанские «ваххабиты». В ходе стычки один военный был убит, его брат и отец получили огнестрельные ранения.
July 20, 2024
«Которые напали на них, они обвиняли, что их сыновья там с русскими, за русских воюют. Вам харам, говорят, вы русским помогаете… Они приехали, 30-40 человек, даже не разговаривали с моими детьми. Слушать не хотели! Стреляли во всех: отца стреляли, потом старшего сына стреляли, он в больнице сейчас… Железками били», - рассказывает родственница.
Женщина уверяет, что силовики никак не отреагировали на убийство, виновные даже не задержаны.