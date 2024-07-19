Он опубликовал видео с рассказом родственниц убитого военного. По словам Калашникова, с мужчиной расправились дагестанские «ваххабиты». В ходе стычки один военный был убит, его брат и отец получили огнестрельные ранения.

«Которые напали на них, они обвиняли, что их сыновья там с русскими, за русских воюют. Вам харам, говорят, вы русским помогаете… Они приехали, 30-40 человек, даже не разговаривали с моими детьми. Слушать не хотели! Стреляли во всех: отца стреляли, потом старшего сына стреляли, он в больнице сейчас… Железками били», - рассказывает родственница.

Женщина уверяет, что силовики никак не отреагировали на убийство, виновные даже не задержаны.