Памятник Пригожину облили краской

Соответствующее видео распространилось в соцсетях. На записи видно, что в руку статуи Пригожина вложили некий предмет – СМИ предположили, что это фаллоимитатор.

Когда была сделана запись, неясно. Ее подлинность не подтверждена. Официальных комментариев от властей по ее поводу пока не поступало.

Евгений Пригожин погиб при крушении своего частного самолета в Тверской области 23 августа 2023 года. Пригожин погиб ровно два месяца спустя после попытки военного мятежа.