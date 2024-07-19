Конституционный суд отменит «русский закон»?

До сих пор президент Грузии ни разу не обращалась в Конституционный суд, отмечает «Эхо Кавказа». Это дело является прецедентным и по другой причине – судьи ни разу не обсуждали статью 78 Конституции. Согласно этой статье, конституционные органы «должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Евросоюз и Организацию Североатлантического договора».

Зурабишвили подала иск против закона об «иноагентах» 15 июля. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал ее «предателем». А мэр Тбилиси и член правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, реагируя на иск президента Грузии, заявил, что Саломе Зурабишвили «представляет радикальную группировку, являющуюся врагами и предателями страны, управляемую чужой страной, другой силой».

Напомним, 28 мая, несмотря на призывы международных партнеров, парламент Грузии преодолел вето президента на закон «о прозрачности иностранного влияния».

После принятия закона Евросоюз приостановил часть помощи Грузии, а США отложили военные учени «Достойный партнер» (Noble Partner) на неопределенный срок.