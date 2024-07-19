«Каждый день отключали свет, каждый день. Сутки света не было сейчас, жара 40+, домов 10-15 — нет света, в каждом доме по 600 квартир», — рассказал один из местных жителей.

В Краснодаре жители нескольких микрорайонов перекрыли одну из городских улиц, протестуя против отключений электроэнергии, сообщают российские издания.

Из-за отключений света в домах пропадает и вода (так как не работают насосные станции). Во многих высотных домах нет газоснабжения.

По словам жителей, ответственные службы не выезжают на их вызовы и не отвечают на звонки.

«Медуза» отмечает, что перебои с электричеством наблюдаются не только в Краснодарском крае. 19 июля власти официально объявили о графиках временных отключений света в Ростовской области, а также в Крыму. В в ночь на 20 июля оказалась полностью обесточена 50-тысячная Алушта.