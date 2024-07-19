«Иначе заплатите очень высокую цену»: Трамп обратился к ХАМАС

«Мы хотим, чтобы наши похищенные вернулись. Они должны быть дома до того, как я вступлю в должность. Иначе ХАМАС придется заплатить очень высокую цену», — заявил республиканец под аплодисменты зрителей. Его слова приводят израильские СМИ.

Трамп добавил, что войны бы не случилось, если бы на момент ее начала он был президентом. То же самое он говорил и относительно российско-украинской войны.

Экс-президент США также пообещал, что Пхеньян прекратит запуски ракет, вызывающие опасения у Сеула и Токио. «Я думаю, он скучает по мне», — сказал Трамп о Ким Чен Ыне, с которым встречался в 2019 году.