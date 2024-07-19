Слова Канделаки вызвали скандал в Кыргызстане

«Киргизская Республика является суверенным государством. Принимаемые властями решения основываются на интересах киргизского народа. Высказывания публичных персон, которые могут внести разлад в отношения между Кыргызстаном и Россией, неприемлемы и противоречат духу взаимопонимания и уважения, лежащему в основе наших отношений», - заявил в субботу глава пресс-службы президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков.

В Бишкеке раскритиковали заявления российской телеведущей Тины Канделаки, которая обвинила власти Кыргызстана в «русофобии» в связи со сносом здания музея боевой славы имени генерала Панфилова.

По его словам, решение о сносе здания музея было принято после тщательного анализа, подтвержденного техническим заключением. Документ фиксирует наличие следов пожара, протечек, трещин, а также несоответствие сейсмическим нормам. Дальнейшая эксплуатация здания представляла угрозу безопасности и жизни людей, реставрация здания не представляется возможной.

«Увековечивание памяти Панфиловской дивизии - это, прежде всего, дань памяти в честь наших отцов и дедов, погибших за оборону города Москвы. Мы никому не позволим спекулировать на такой деликатной и чувствительной теме, как историческая память и героический подвиг лучших представителей киргизского, русского и других народов, родившихся в Кыргызстане и других государствах Центральной Азии и сражавшихся бок о бок. Кыргызстан - многонациональная страна, где русский язык является официальным. Русский язык и русская культура являются неотъемлемой частью нашей истории и жизни», - заявил Орунбеков.

Он подверг критике высказывание Канделаки о русофобии в руководстве страны: «Манипуляция такой информацией, по сути, вредит двусторонним отношениям, играет на руку тем силам, которые хотят подорвать наше стратегическое партнерство и союзничество. Поэтому обвинения российской телеведущей в русофобии не просто беспочвенны, они абсурдны».

«Хотелось бы посоветовать Тине Канделаки перед тем, как публиковать подобные высказывания, изучить историю нашей страны, побывать у нас, уверен, что ее мнение изменилось бы на 180 градусов, и она больше никогда не позволяла бы себе подобное», – заключил Орунбеков.

Ранее Тина Канделаки в своем Telegram-канале обвинила власти Кыргызстана в «русофобии». Поводом для ее заявления стал снос в центре Бишкека музея защищавшей Москву Панфиловской дивизии, который был признан памятником архитектуры республиканского значения. Канделаки отметила, что «у аварийного здания был шанс на спасение, но его отобрали, плюнув в лицо защитникам».

«В руководстве Кыргызстана, в их парламенте давно сидит группа управляемых политиков, которые с подачи Запада вычеркивают из страны советскую историю, наше общее прошлое, заменяя их ненавистью к русским. А начинается все вот так — со старого музея», — негодует Канделаки.