США рассекретили данные о своем ядерном оружии

США рассекретили актуальные данные о своем стратегическом ядерном оружии. Информацию по состоянию на сентябрь 2023 года опубликовало Национальное агентство по ядерной безопасности.

В соответствии с этими данными, Соединенные Штаты располагают 3748 ядерными боеголовками, предназначенными для оснащения стратегических сил.

В отчете указано, что с 1994 по 2023 год США демонтировали 12 088 ядерных боеголовок.

В последний раз США публиковали аналогичную информацию в октябре 2021 года. Тогда у них было 3750 ядерных боеголовок.

Больше всего ядерных боеголовок в истории у США было в 1967 году — 31,3 тысячи.

У России, по оценке Стокгольмского института исследования проблем мира, по состоянию на январь 2023 года было 4,5 тысячи стратегических боеголовок.