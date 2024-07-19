Почему Пашинян отказался от встречи с Алиевым? Что говорят эксперты?

Отдел информации 16:50

Как известно, во время саммита европейского политического сообщества в Лондоне премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которой также должен был присутствовать премьер-министр Великобритании. Какие последствия может иметь этот шаг для будущих переговоров между Азербайджаном и Арменией? Не зайдет ли процесс в тупик из-за того, что армянская сторона не воспользуется предложенными ей шансами и в итоге отойдет от мирной повестки дня? Газета «Известия» узнала мнение российских экспертов по этому поводу.

Политолог Андрей Арешев считает, что поступок Пашиняна, как и значение лондонского саммита вообще, «не стоит преувеличивать». «Возможно, встреча Алиева и Пашиняна не состоялась по каким-то техническим причинам. Вряд ли этот срыв отразится на общем ходе переговоров, которые имеют свою собственную, не всегда публичную логику. Диалог будет продолжен, мы это видим из различных заявлений и намеков», — утверждает он. Политолог добавил, что «общий переговорный сюжет» состоит в попытках Азербайджана добиться максимальных уступок от своего соседа. Армения, находясь в более слабой позиции, пытается заручиться поддержкой других стран, в первую очередь – западных. Но такой подход не устраивает Баку. С точки зрения последнего, вмешательство в переговоры со стороны Вашингтона и Брюсселя является «главным камнем преткновения».

Кавказовед Артур Атаев, напротив, считает, что речь идет не о случайном срыве переговоров Алиева и Пашиняна, а о «масштабном кризисе». «Всё дело в посредниках, — уверен эксперт. — Если бы за переговоры отвечала Россия, то работа велась бы гораздо эффективнее. Дело в том, что Москва имеет давние исторические связи с обеими республиками, до мельчайших нюансов знает позицию каждой стороны. Участие России не раз оказывало благотворное влияние – например, помогло стабилизировать ситуацию после войны 2020 года. А вот европейцы имеют весьма размытое представление о происходящем». Что касается произошедшего в Лондоне инцидента, то пока что мы не видим каких-то значимых негативных последствий. Ход переговоров по подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией не замедлился; он обсуждался, в частности, на встречах европейских лидеров с каждой из сторон. В частности, председатель Европейского совета Шарль Мишель провел отдельные обсуждения с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Алиев также встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, проинформировав последнего о ходе переговоров, включая достигнутый прогресс в вопросе делимитации границ. Президент Азербайджана сообщил при этом, что для подписания мирного договора Армения всё-таки должна изменить свою Конституцию.

«Азербайджан хочет, чтобы мирный договор был подписан как можно скорее, но для этого, прежде всего, необходимо изменить положения Конституции Армении, содержащие требования, направленные против территориальной целостности Азербайджана, которые предусматривают присоединение Карабахского региона к Армении», — сказал Ильхам Алиев. Считается, что именно эти заявления Алиева могли послужить причиной отказа Пашиняна от встречи. Армянский лидер, возможно, хотел избежать обсуждения вопросов, которые президент Азербайджана обязательно поднял бы на переговорах, включая сложный вопрос об изменении Конституции. Другой вероятной причиной, по которой лондонская встреча не состоялась, является то, что премьер-министр Армении не захотел садиться за стол переговоров при посредничестве премьер-министра Великобритании. Он стремится обеспечить участие в переговорах президента Франции или, как минимум, председателя Европейского совета.