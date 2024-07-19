Президент: Мы не можем эксплуатировать тему Победы...

Азербайджан никогда не забудет ни оккупации, ни жертв, ни великой Победы, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией».

«Всю жизнь все мы и наши потомки будем гордиться этой Победой. Но мы не можем замкнуться в этом, мы не можем эксплуатировать эту тему и ее постоянно превращать в какой-то символ. Нет. Мы должны двигаться вперед», - добавил глава государства.

Президент Азербайджана указал, что «мы выбрали независимость де-факто и де-юре, а именно – независимую внешнюю политику, самодостаточную экономику, эффективное сотрудничество с нашими партнерами, которые готовы сотрудничать с нами. Безусловно, мы опирались на свой внутренний потенциал… Одновременно мы обеспечили тесные связи со странами региона, что позволило нам решить подавляющее большинство экономических проблем. Мы работали над собой, сосредоточили внимание на нашем народе, на нашей стране и игнорировали сплетни, а также заявления, поступающие из Европарламента или Совета Европы».