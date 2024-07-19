Арестованы киберпреступники: крали деньги с банковских карт

В результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана, задержаны Джаваншир Рустамзаде, Мехман Асадов и Новруз Гулами, похитившие деньги с банковских карт с помощью специальных программ.

Согласно сообщению МВД, в ходе расследования было установлено, что М.Асадов различными способами получал информацию о принадлежащих гражданам картах. Затем переводил крупные суммы денег с карт на счета, открытые на имя Джаваншира Рустамзаде и Новруза Гулами. Деньги были обналичены в банкоматах и разделены между указанными лицами.

Члены банды также совершали атаки на базы данных платежных систем граждан, осуществляющих онлайн-финансовые операции через интернет, и получали их данные. В ходе проверки компьютерного оборудования и носителей информации, которыми пользовались задержанные, были выявлены и изъяты многочисленные доказательства.

В Главном управлении возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, расследование продолжается.