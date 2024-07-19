Ильхам Алиев о доходах от нефти и газа

Справедливое распределение наших доходов, полученных от ископаемого топлива, осуществляется очень прозрачным и ответственным образом. Могу сказать, что по прошествии времени количество нападок на нас (связанных с COP29 – ред.) уменьшается. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией».

«Наша команда СОР работает очень эффективно и большую часть времени проводит на различных встречах за границей», - заявил глава государства, добавив, что программа мероприятий Азербайджана по поводу СОР предсказуема, ясна и ориентирована на результаты.

Ильхам Алиев обратил внимание, что СОР является одним из важнейших событий мирового масштаба. Это конференция номер один в мире, которая проводится впервые на постсоветском пространстве.

Глава государства отметил: «Для нас это уникальная возможность, что мы входим в высшую лигу. Мы занимаемся не только организационными вопросами, но и предпринимаем существенные инициативы. Мы активно работаем с развивающимися странами, наводя мосты между Глобальным Югом и Глобальным Севером. Наше преимущество в том, что мы четыре года председательствовали в Движении неприсоединения».