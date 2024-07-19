43 года в тюрьме ни за что

Хемме была пожизненно осуждена за убийство местной библиотекарши в 1980 году. Единственным доказательством было чистосердечное признание самой женщины. Оно было получено в психиатрической лечебнице, когда Хемме находилась под действием транквилизаторов, и в основном состояло из односложных ответов на вопросы следователей.

В штате Миссури вышла на свободу 64-летняя Сандра Хемме, отсидевшая в тюрьме 43 года за преступление, которого не совершала, сообщает Associated Press.

В ходе пересмотра дела суд счел, что такое признание нельзя считать доказательством. Суд также указал, что следствие проигнорировало улики, указывающие на другого подозреваемого — полицейского, машину которого видели у дома убитой в день преступления и у которого дома впоследствии нашли ее серьги. Он умер в 2015 году.

Решение об освобождении Хемме было принято еще в июне, однако прокурор штата выступил против этого. Он оспорил решение об освобождении сначала в апелляционном суде, а затем в верховном суде штата (обе апелляции были отклонены), а также лично звонил начальнику тюрьмы и запрещал ему выпускать Хемме. Женщина смогла выйти на свободу только после того, как прокурора пригрозили привлечь к ответственности за неуважение к суду.

«Осудить невиновного человека оказалось очень легко, а вот освободить — гораздо труднее, — цитирует АР ее адвоката Шона О’Брайена. — Так быть не должно».

Случай с Хемме стал рекордным по продолжительности ошибочного тюремного заключения для женщины в США. Максимальный тюремный срок за преступление, которое позже сочли недоказанным, отсидел Глинн Симмонс из Оклахомы. Он был осужден в 1975 году, а оправдан — в 2023-м.