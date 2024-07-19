Алиев: два открытых вопроса с Арменией новость дополнена
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией», затронул и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.
По словам главы государства, «по информации, предоставленной мне министром иностранных дел, 80-90 процентов текста уже согласовано. Армения была вынуждена изъять из него положение и терминологию (касательно Карабаха – ред.), что открыло путь для дальнейшего развития процесса нормализации».
Однако, подчеркнул президент Алиев, на данный момент остаются открытыми два вопроса: «Во-первых, Армения должна положительно ответить на наше предложение. Во-вторых, и Армения, и Азербайджан должны совместно обратиться в ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы, поскольку последнюю пару лет эта группа фактически бездействует».
В своем выступлении на втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией» президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о запланированной в Великобритании встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, от которой армянский премьер-министр отказался.
Указав, что переговоры по тексту мирного соглашения продолжаются, но сегодня он настроен менее оптимистично по этому поводу, глава государства напомнил, что премьер-министр Пашинян отказался встретиться с ним в Великобритании. Президент Алиев сообщил, что эта встреча была инициативой и предложением со стороны британского правительства: «Однако армянская сторона отвергла это предложение, чему мы были очень удивлены».
Президент Азербайджана сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц четыре месяца назад организовал аналогичную встречу в Мюнхене, и добавил: «Такое же предложение поступило от британского правительства. Планировалось, что британский премьер примет в ней участие, а затем покинет ее [оставив нас вдвоем]. Но премьер-министр Пашинян отказался. Вопрос: если он не хочет со мной разговаривать, то о каком мирном соглашении может идти речь? Если он не хотел разговаривать с британским премьером, то зачем тогда посещал Лондон, Оксфордшир? То есть многие вопросы носят очень противоречивый характер. Но мы посмотрим».