Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией», затронул и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

По словам главы государства, «по информации, предоставленной мне министром иностранных дел, 80-90 процентов текста уже согласовано. Армения была вынуждена изъять из него положение и терминологию (касательно Карабаха – ред.), что открыло путь для дальнейшего развития процесса нормализации».

Однако, подчеркнул президент Алиев, на данный момент остаются открытыми два вопроса: «Во-первых, Армения должна положительно ответить на наше предложение. Во-вторых, и Армения, и Азербайджан должны совместно обратиться в ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы, поскольку последнюю пару лет эта группа фактически бездействует».