Украина устроила Венгрии энергетический кризис

«Украинские меры могут создать тяжелую ситуацию», — предупредила она, добавив: если Будапешт не найдет решения проблемы, жителям Венгрии в ближайшем будущем могут грозить заоблачные цены на энергоносители.

Венгрия в течение нескольких недель может столкнуться с нехваткой топлива и электричества из-за остановки транзита нефти «Лукойла» через Украину по трубопроводу «Дружба». Об этом в беседе с Politico заявила эксперт по Венгрии в аналитическом центре Centre for Eastern Studies Илона Гизиньска.

Ведущий аналитик по сырой нефти в компании Kpler Виктор Катона отмечает, что длительный простой в поставках сырья вынудит нефтеперерабатывающие заводы использовать свои запасы, истощая их. Будапешту придется искать способы дипломатического урегулирования проблемы, считает Катона.

В сложившейся ситуации Венгрия может договориться об увеличении импорта нефти по хорватскому трубопроводу Adria или использовать часть своих чрезвычайных стратегических запасов сырья, которых хватит на 90 дней, считает Гизиньска.

Накануне Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Глава венгерского МИД Петер Сийярто в ответ заявил, что «неправомерные» действия Киева могут поставить под угрозу энергобезопасность Венгрии, и раскритиковал украинскую сторону за такой шаг. Помимо Венгрии, из-за блокировки поставок по «Дружбе» нефть от «Лукойла» перестала получать Словакия. По данным источников Reuters, после этого страна потеряла больше половины нефти, которая поступала на НПЗ Slovnaft в объеме 500 тысяч тонн в месяц. При этом других источников сырья у предприятия нет.

Суммарно по трубопроводу «Дружба» Венгрия, Словакия, а также Чехия закупают 1,1 млн тонн российской нефти ежемесячно, или около 250 тысяч баррелей в сутки. Из этих объемов по 450 тысяч тонн в месяц получают Венгрия и Словакия, остаток — около 200 тысяч тонн — уходит в Чехию.