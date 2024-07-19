Кого Алиев хочет увидеть во главе США?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией», коснулся отношений с США.

«Что касается наших отношений с США, то с республиканской администрацией они всегда были успешными и нацеленными на результат. В то же время у нас было очень плодотворное сотрудничество во времена администрации Трампа. Оно основывалось на взаимном уважении и высокой оценке взаимной поддержки», - сказал глава государства, подчеркнув, что отношения Азербайджана с США всегда были стабильными.

Президент Алиев отметил, что были определенные периоды взлетов и падений: «В этом не было нашей вины, поскольку были попытки вмешиваться в нашу политическую жизнь, финансировать политическую оппозицию».