Ильхам Алиев: «Разве мы похожи на глупцов?..»

Глава государства, отметив, что важно положить конец лицемерию в этом вопросе, сказал: «С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу и транспортировать газ в Европу, так как она серьезно нуждается в нем. С другой стороны, они это не финансируют».

«Они хотят, чтобы мы увеличили пропускную способность Южного газового коридора с 16 млрд до 32 млрд кубометров, - речь идет о TANAP, - а также увеличили пропускную способность ТАР с 10 млрд до 20 млрд кубометров. Мы должны вложить туда миллиарды. Кстати, отмечу, что мы еще не возместили наши затраты по инвестициям в Южный газовый коридор. Наши доходы от продажи газа по-прежнему идут на погашение этого долга. Они ожидают, что мы вложим туда миллиарды. При этом говорят, что через десять лет Евросоюзу газ будет не нужен. Разве мы похожи на глупцов, которые будут вкладывать десятки миллиардов долларов в газ, который им не понадобится?!».