Алиев: Несмотря на ваши миллиарды, они потерпели неудачу...

Несколько дней назад в Великобритании, в Оксфордшире, все лидеры задавали мне вопросы об Армении и мирном соглашении. Как будто все вопросы в Европе решены, и единственным остается армяно-азербайджанский вопрос. Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией».

Выразив удивление тем, что европейские лидеры поднимают этот вопрос во всех беседах, глава государства отметил: «В своих беседах с европейскими или другими лидерами я никогда не обсуждаю какой-либо вопрос, который не касается нас или меня лично. На этих встречах я пытался им объяснить, что мы не сделали ничего такого, что отличало бы наши действия от действий того, кого вы поддерживаете. Разница в том, что, несмотря на все ваши миллиарды, они потерпели неудачу, а мы — наоборот. Мы вернули международно признанные территории Азербайджана».