Напарник Трампа требует от Байдена уйти в отставку

Если президент США Джо Байден не может баллотироваться на новый срок, то он не может занимать свою должность и сейчас, заявил кандидат в вице-президенты при Дональде Трампе Джей Ди Вэнс.

«Все, кто призывает Джо Байдена прекратить баллотироваться, не призывая его также уйти в отставку с поста президента, проявляют абсурдный уровень цинизма. Если вы не можете баллотироваться, вы не можете служить. Он должен уйти в отставку сейчас», — написал Вэнс в Х.

15 июля на съезде Республиканской партии Трамп официально стал кандидатом в президенты США и объявил Вэнса, сенатора от Огайо, своим вице-президентом. Байден назвал этого кандидата «клоном Трампа», а действующий вице-президент Камала Харрис вызвала его на дебаты.

По данным The Washington Post, к призывам к Байдену прекратить участие в президентской гонке присоединились уже 37 членов Конгресса из 264 демократов в нем (включая четверых независимых кандидатов, которые присоединились к членам партии). Однако некоторые однопартийцы публично поддерживали продолжение выдвижения президента.