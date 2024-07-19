Алиев: После выборов Запад станет лучше понимать Азербайджан

«Мы заявляем – иногда публично, а иногда частным образом, что интересы Азербайджана на Южном Кавказе должны быть соблюдены. И если кто-то попытается игнорировать наши интересы, то будет неправ и потерпит неудачу», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией».

«Скажу честно, что часть антиазербайджанской кампании (в США - ред.) связана с президентскими выборами. Они хотят обеспечить себе голоса армян. Думаю также, может быть, в этом и была цель», - сказал глава азербайджанского государства, выразив надежду, что после выборов Вашингтон и Европа станут лучше понимать Азербайджан, его потенциал и роль.