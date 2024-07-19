По данным местного минздрава, в результате атаки есть погибшие и раненые, у нескольких человек тяжелые ожоги. Источник местного телеканала Al Masirah заявил, что целью ударов были электростанции и дизельные резервуары в провинции Ходейда. Представитель хуситов Мухаммед Абдель Салям назвал произошедшее «жестокой израильской агрессией».

«Некоторое время назад истребители нанесли удары по военным объектам террористического режима хуситов в районе порта Ходейды в Йемене в ответ на сотни атак, совершенных против Израиля в последние месяцы», - говорится в заявлении.

Израильские истребители нанесли удары по военным объектам проиранского йеменского движения «Ансар Аллах» в районе порта города Ходейда в ответ на сотни атак на еврейское государство в последние месяцы. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

Источник американского портала Axios из числа израильских чиновников уточнил, что удар был скоординирован с США и международной коалицией, которая противодействует хуситам. Axios подчеркивает, что это первая атака израильтян по Йемену.

Al Arabiya в X передает, что в атаке участвовали 12 израильских истребителей, на месте удара начался крупный пожар.

Ливанская сеть «Аль-Маядин» сообщила, что мощные взрывы прогремели в портовом городе Ходейда на западе Йемена, находящемся под контролем хуситов. Удары с воздуха по нефтехранилищам в Ходейде повлекли за собой пожары и человеческие жертвы в этом районе. Также атакована электростанция Рас-Кутхейб в провинции Ходейда. Вскоре после атаки очевидцы сообщили «Аль-Арабии/Аль-Джадид», что электричество было отключено в большом районе Ходейды.

Источники сообщили саудовскому телеканалу «Аль-Хадат», что три человека были убиты и 15 ранены. По данным источников, «нападению подверглись также склады, связанные с экономическим учреждением и здание военной полиции на севере города».

«Аль-Маядин» сообщает, что удары были нанесены истребителями F35 и пишет, со ссылкой на источники, что операция была проведена в координации израильских и американских военных. В местных СМИ сообщалось, что из Йемена по самолетам были запущены ракеты класса «земля-воздух».

Перед атакой в арабских сетях была опубликована фотография самолета-заправщика, а затем сообщалось, что истребители, участвовавшие в атаке, будут дозаправляться в воздухе, и что дозаправщик принадлежал итальянским силам.

Источники «Аль-Арабии/Аль-Хадат» также сообщили, что удар по Ходейде был нанесен совместно США, Великобританией и Израилем, и в нем участвовали 12 израильских самолетов, включая F35.

Хуситы нанесли удар по Тель-Авиву беспилотниками в ночь на 19 июля. Дрон упал возле американского посольства. В ходе атаки погиб 50-летний мужчина, еще несколько человек пострадали. Хуситы заявили, что для атаки использовали новый беспилотник «Яффа», которому «удалось прорвать системы обороны противника». Всего было запущено четыре дрона и ракета, не удалось перехватить только один БПЛА, уточнили в Саудовской Аравии.