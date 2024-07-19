Алиеву было неприятно пожимать руку Саргсяну и Кочаряну

Напомнив, что он неоднократно встречался с руководством Армении и вел переговоры с нынешним правительством и предыдущими президентами этой страны, глава азербайджанского государства отметил: «Зная, что два предыдущих президента были одними из виновников геноцида против Азербайджана, в том числе в Ходжалы, мне было неприятно чувствовать себя вынужденным пожимать им руку. Но я делал это ради мира и освобождения наших земель. Будучи президентом, мне пришлось отбросить в сторону все свои личные чувства и эмоции. То есть человек, взявший на себя такое обязательство, должен отбросить эмоции в сторону. Помогли ли эти встречи восстановить наши территории?! Думаю, да, они были полезными».

Глава государства также сказал, что «иногда приходится принимать трудные решения. Лично я уже 17 лет являлся президентом, когда освободил Карабах. И в случае необходимости мы бы подождали еще 17 лет, чтобы освободить наши земли. В этом случае не имело бы значения, кто является президентом. То есть нет никакой разницы. Возможно, это событие произошло бы лет через 50. В таких случаях нет места эгоизму. Это не имело отношения лично ко мне. Тогда было неважно, кто лидер или президент. Это был вопрос достоинства».