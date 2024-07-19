Алиев о цели Азербайджана и COP29

Такое мнение выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев на втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией».

«Сегодня газовый фактор является главным фактором энергетической безопасности. Я не исключаю того, что, возможно, настанет день, когда нам будут выражать претензии и в связи с зеленой энергией, поскольку сейчас выявляется много аспектов, связанных с зеленой энергией, которые заставляют людей и тех, кто принимает решения, задуматься. То есть как будет происходить утилизация этих изделий? Какая судьба ждет батареи, аккумуляторы? То есть уже сейчас под это закладывают мину, чтобы в нужное время кого-то сделать виноватым».

Глава государства в своем выступлении отметил и тот факт, что развивающиеся страны нуждаются в поддержке: «Мы создали фонд для малых островных развивающихся стран. Но мы не можем создать фонд для каждой из развивающихся стран. У нас нет столько денег».

Обратив внимание на важность солидарности в этом вопросе, президент Алиев подчеркнул: «Мы должны побуждать других следовать нашему примеру. Мы хотим, чтобы конференция COP29, которая пройдет в Азербайджане, стала мероприятием солидарности».

Напомнив, что 2024 год объявлен в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира», президент Азербайджана сказал: «Я не говорю, что мы полностью достигнем всех наших целей, но мы приблизимся к ним».

Глава государства также сказал, что «основная цель всех предпринимаемых нами шагов и наших инициатив - усилить страну, повысить ее экономическую мощь, еще больше укрепить нашу экономическую и политическую независимость и добиться включения Азербайджана в высшую лигу».

Подчеркнув, что СОР29 станет важным шагом в этом направлении, глава государства отметил: «Когда мы задумали это, некоторые, возможно, не понимали. И сегодня есть те, кто выражает недовольство: «Кому это нужно?», «Дайте спокойно жить», «Вновь будет мероприятие, опять приедут гости».

«Мы уже видим плоды этого. Геополитическое значение Азербайджана существенно возросло. Наши двусторонние связи со странами, с которыми мы находимся в контакте в международной плоскости, развиваются уже в другом русле», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана указал на то, что Азербайджан очень активно старается «наладить сотрудничество со многими членами Африканского союза. Несколько лет назад в Африканском союзе, в Эфиопии, было открыто наше посольство, чтобы мы могли создать основу для сотрудничества на этом континенте».

«Мы поддерживаем активные контакты со многими странами-членами Африканского союза», - сказал глава государства, добавив, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения помогло наладить практические контакты со странами Африканского континента.