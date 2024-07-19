Беспорядки во Франции

Как сообщает Deutsche Welle, в субботу, 20 июля, в портовом городе Ла-Рошель прошли две демонстрации, участники одной из которых вступили в столкновения с полицией. В этой акции протеста приняли участие около 2000 человек, которые прошли маршем через весь город и вскоре были остановлены полицией.

На атлантическом побережье Франции фермеры и защитники природы протестуют против строительства здесь десятков больших водохранилищ для ирригации.

Демонстранты стали строить баррикады и поджигать мусорные контейнеры, полиция применила гранаты со слезоточивым газом. Арестованы шесть участников акции. Пятеро протестующих и одна женщина-полицейский получили травмы.

Вторая акция протеста в Ла-Рошели в тот же день прошла более мирно. В ней участвовали около 3000 человек, часть из которых добралась до конечной точки маршрута - терминала для хранения сельхозпродукции в грузовом порту - по воде, на каяках.

В полиции сообщили, что накануне, 19 июля, вечером использовали слезоточивый газ, чтобы выдворить с территории этого портового терминала около 200 проникших туда человек. Среди них были фермеры на тракторах.