Пожар в районе йеменского порта Ходейда после израильских авиаударов по военным целям хуситов «виден по всему Ближнему Востоку», «его значение понятно». С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант. Его высказывания распространила пресс-служба ведомства.

«Пожар, который сейчас полыхает в Ходейде, виден по всему Ближнему Востоку, и его значение понятно, - сказал глава оборонного ведомства еврейского государства. - Хуситы атаковали нас [Израиль] более 200 раз. В первый же раз, когда они причинили вред гражданам Израиля, мы ударили по ним. И мы сделаем это еще - в любом месте, где это может потребоваться».

«Кровь израильских граждан имеет цену», Израиль «дал ясно это понять в Ливане, в секторе Газа, в Йемене и в других местах», продолжил Галант. «Если кто-то еще осмелится напасть на нас, результат будет идентичным», - отметил он.

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала также фотографии истребителей F-15 и видео их подготовки к нанесению ударов по военным целям хуситов в Йемене.