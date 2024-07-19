Грозное предупреждение Израиля: «Сделаем еще...» фото
Пожар в районе йеменского порта Ходейда после израильских авиаударов по военным целям хуситов «виден по всему Ближнему Востоку», «его значение понятно». С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант. Его высказывания распространила пресс-служба ведомства.
«Пожар, который сейчас полыхает в Ходейде, виден по всему Ближнему Востоку, и его значение понятно, - сказал глава оборонного ведомства еврейского государства. - Хуситы атаковали нас [Израиль] более 200 раз. В первый же раз, когда они причинили вред гражданам Израиля, мы ударили по ним. И мы сделаем это еще - в любом месте, где это может потребоваться».
«Кровь израильских граждан имеет цену», Израиль «дал ясно это понять в Ливане, в секторе Газа, в Йемене и в других местах», продолжил Галант. «Если кто-то еще осмелится напасть на нас, результат будет идентичным», - отметил он.
Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала также фотографии истребителей F-15 и видео их подготовки к нанесению ударов по военным целям хуситов в Йемене.
«Фотографии истребителей F-15, направляющихся на нанесение ударов в Йемене», - говорится в подписи к фотоматериалам армейской пресс-службы.
Телеканал Al Hadath передает, что по информации его источников, жертвами авиаудара, согласно предварительным сведениям, стали не менее трех человек, еще 15 получили ранения. Как свидетельствуют очевидцы, слова которых приводит Al Hadath, при налете Израиля были убиты или ранены «десятки человек».