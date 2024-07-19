Ильхам Алиев о большом будущем Организации тюркских государств

«Мои взгляды относительно дальнейшего развития Организации тюркских государств вполне ясны. Уверен, что у этой организации очень большое будущее». Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал об этом, выступая на втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией».

Подчеркнув необходимость совместных усилий для того, чтобы поднять организацию на еще более высокий уровень, глава азербайджанского государства отметил: «Еще более укрепив единство, мы должны превратить Организацию тюркских государств в центр силы в мировом масштабе. Сегодня есть несколько международных организаций, некоторые переживают кризис, другие – спад, а Организация тюркских государств прогрессирует».