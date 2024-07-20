Байдену лучше

Состояние президента США Джо Байдена, который 17 июля заразился коронавирусом, улучшается. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О’Коннора.

Из него следует, что у Байдена пока еще есть кашель, он охрип, но «его состояние продолжает стабильно улучшаться». Пульс, давление, температура тела и дыхание у американского лидера в норме, добавил О’Коннор.

«Президент продолжает хорошо переносить лечение и будет далее принимать Paxlovid, согласно плану. Он продолжает исполнять все обязанности президента», - отметил О’Коннор.

Согласно сообщению Белого дома, 17 июля Байден сдал положительный тест на COVID-19. Представители американского лидера сообщили, что он вернется в свою резиденцию в штате Делавэр, где уйдет на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности главы государства. Лечащий врач Байдена в тот же день проинформировал, что у американского лидера насморк, кашель и общее недомогание.