От турецких военных не скроешься

Турецкая армия уничтожила 19 боевиков террористической Рабочей партии Курдистана на севере Ирака и Сирии. Об этом сообщило Министерство национальной обороны республики в X.

«На севере Ирака, в районах Хакурк и Асос, уничтожены 15 террористов, четверо ликвидированы на севере Сирии, в районах операций «Щит Евфрата» и «Источник мира», - говорится в сообщении.

Минобороны Турции 19 июля сообщило о ликвидации на севере Ирака и Сирии 15 боевиков РПК.