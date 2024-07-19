Требование тысяч израильтян: отставка Нетаньяху и досрочные выборы

Русскоязычное израильское издание «Детали» пишет, что демонстрации прошли в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме, Кейсарии и других городах.

Вечером в субботу, 20 июля, в десятках израильских городов прошли демонстрации с призывами заключить сделку с ХАМАС по освобождению заложников. Звучали также призывы к досрочным выборам.

Незадолго до начала протестов представители семей заложников выступили с публичным заявлением, обвинив премьер-министра Биньямина Нетаньяху в том, что для него «важнее сохранить свое место, чем спасти жизни похищенных».

«Сделка лежала на столе, готовая к подписанию, в течение нескольких недель. И мы стоим здесь сегодня, после еще одной потраченной впустую недели, в течение которой Нетаньяху в очередной раз торпедировал [переговоры] и затягивал дело, — сказала одна из родственников заложников. — Он откладывал обсуждения, выдвигал новые условия, ужесточил позиции, и заявил, что нам не следует беспокоиться, потому что заложники только страдают, а не умирают. Это заявления премьер-министра, который не хочет соглашения».

На севере Израиля сотни людей собрались, чтобы потребовать сделки по освобождению заложников.

Митинг в поддержку возвращения заложников прошел на «Площади похищенных» в Тель-Авиве.

Бывший посол США в Израиле Том Найдс, также выступавший на митинге, обратился к Нетаньяху: «Когда вы предстанете перед Конгрессом США, скажите им одну вещь: «Верните их домой!» Господин премьер-министр, скажите им, что вы поддерживаете план президента Байдена. Скажите им, что вы сделаете все возможное, чтобы вернуть заложников домой прямо сейчас».

Лидер оппозиции и бывший премьер-министр Яир Лапид выступил на демонстрации в центре Тель-Авива. «Нетаньяху собирается выступить перед Конгрессом. У него есть последний шанс – прийти в Конгресс и объявить там с трибуны, что он собирается вернуть заложников, — сказал Лапид. — Если он не объявит в Конгрессе, что принимает сделку по заложникам, зачем вообще он туда едет?»

В Тель-Авиве в демонстрации приняли участие около 30 000 человек. Часть манифестантов попыталась пройти маршем по улице Менахем Бегин в южном направлении. Конная полиция преградила им путь. Произошли небольшие столкновения между участниками акции и стражами порядка.

В Хайфе тысячи людей приняли участие в акции протеста. В Иерусалиме около двух тысяч протестующих прошли маршем от Парижской площади в сторону официальной резиденции премьер-министра.

В воскресенье вечером протестные организации планируют провести демонстрацию в аэропорту «Бен-Гурион» перед вылетом Нетаньяху в США. Также некоторые из родных заложников планируют отправиться в США протестовать там во время обращения премьера Израиля к Конгрессу.