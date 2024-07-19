Макрон оставил с носом своих противников

Представители ультраправой партии «Национальное объединение», ставшей третьей по численности фракцией в новом созыве Национального собрания (нижней палаты парламента), не возглавят ни один из парламентских комитетов в Нацсобрании. Большинство руководящих должностей распределили между представителями президентского блока, сообщил телеканал LCI.

Так, среди восьми комитетов только два возглавили представители левых: Эрик Кокрель из «Неподчинившейся Франции» был переизбран председателем комитета по финансам, тогда как Фатиа Келуа Аши из Соцпартии стала главой комитета по вопросам культуры и образования. Сам Кокрель после избрания заявил журналистам, что готов отказаться от своего поста, если президент назначит премьер-министром представителя левой коалиции «Новый народный фронт».

Остальные шесть комитетов получили под свое начало представители партий из президентского блока «Вместе за республику».