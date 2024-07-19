Макрон оставил с носом своих противников
Представители ультраправой партии «Национальное объединение», ставшей третьей по численности фракцией в новом созыве Национального собрания (нижней палаты парламента), не возглавят ни один из парламентских комитетов в Нацсобрании. Большинство руководящих должностей распределили между представителями президентского блока, сообщил телеканал LCI.
Так, среди восьми комитетов только два возглавили представители левых: Эрик Кокрель из «Неподчинившейся Франции» был переизбран председателем комитета по финансам, тогда как Фатиа Келуа Аши из Соцпартии стала главой комитета по вопросам культуры и образования. Сам Кокрель после избрания заявил журналистам, что готов отказаться от своего поста, если президент назначит премьер-министром представителя левой коалиции «Новый народный фронт».
Остальные шесть комитетов получили под свое начало представители партий из президентского блока «Вместе за республику».
Марин Ле Пен возмутилась по этому поводу, отметив, что это «позорный маневр».
Председатель партии «Республиканцы» Эрик Сьотти, поддержавший союз с «Национальным объединением» Жордана Барделла и Марин Ле Пен, назвал сложившуюся ситуацию «демократической блокадой», в ходе которой ключевые посты распределили между кандидатами президентского блока. По его словам, таким образом «было исключено представительство 11 млн французов», голосовавших за депутатов «Нацобъединения» и «Республиканцев», которые поддержали союз с этой правой партией на прошедших две недели назад парламентских выборах.
18 июля депутаты Нацсобрания провели первое заседание после досрочных выборов, в ходе которого спикером парламента была переизбрана представитель президентской партии «Ренессанс» Яэль Брон-Пиве, занимавшая этот пост с июня 2022 года. В пятницу состоялись выборы вице-председателей Нацсобрания, по итогам которых два из шести мест получили представители левой оппозиционной партии «Неподчинившаяся Франция». Два представителя «Национального объединения», бывшие вице-председателями в прошлом созыве парламента, не смогли получить достаточно голосов для сохранения поста.