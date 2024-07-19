Россияне атаковали Киев новым дроном-камикадзе

По фотографии обломков неустановленного дрона видно, что он сильно отличается от Shahed-136: «Более того, было уточнено, что он двигался на сверхмалой высоте 20-30 метров. А последнее прямо говорит, что, скорее всего, речь идет о дроне-камикадзе.

В ночь на субботу новый неизвестный дрон атаковал Киев. Беспилотник двигался на низкой высоте в 20-30 метров, пишет Defense Express.

Также из собственных источников Defense Express получил дополнительные фото этого дрона. Учитывая их, речь идет о БПЛА с возможным размахом крыла более чем 4 метра, оперением на балках, толкающим винтом и фюзеляжем квадратного профиля».

Эксперты отметили, что беспилотник напоминает российский ZALA 421-20, который имеет определенные схожие черты. Но этот БПЛА относится к разведывательным, потому вряд ли бы летел на такой малой высоте.

Остатки дрона исследуют. Его возможности, особенности, а также производитель и компоненты, из которых он собран, будут установлены в ближайшее время.