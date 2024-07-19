Команда Трампа готовится к «войне» против Харрис

Команда кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа готовит масштабную кампанию против вице-президента Камалы Харрис на случай, если она станет кандидатом в президенты от Демократической партии вместо действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, команда Трампа пытается определить уязвимости Харрис, в частности, посредством проведения опросов общественного мнения. Кроме того, незадолго до национального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин) команда Трампа подготовила несколько направленных против Харрис видео для показа делегатам и по телевидению, однако отказалась от этого плана после покушения на Трампа.

Кроме того, национальный комитет Республиканской партии следит за финансированием избирательной кампании Байдена и готов подавать иски, если Харрис незаконно воспользуется этим финансированием, подчеркнули журналисты.

Ранее портал Axios сообщал, что Байден может объявить о выходе из предвыборной гонки 20-21 июля в связи с растущим давлением со стороны лидеров Конгресса, членов Демократической партии и друзей. Газета The Wall Street Journal сообщила, что вице-президент США Камала Харрис считается наиболее вероятным претендентом на смену Байдену в случае его выхода из предвыборной гонки.