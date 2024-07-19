Эльнур Мамедов, отдел экономики 02:08

Впервые за последние одиннадцать лет международное рейтинговое агентство Moody’sInvestorsService повысило кредитный рейтинг Турции сразу на две ступени - с B3 до B1 и с позитивным прогнозом. Еще недавно haqqin.az отмечал, что рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Турции с «B» до «B+», а также улучшило прогноз по рейтингу со «стабильного» до «позитивного». А до того международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) также повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Турции с «B» до «B+».

И хотя в последние годы было очень много разговоров о спаде турецкой экономики, высокой инфляции, стремительно падающем курсе лиры, неожиданно наступил момент, когда все три ведущих рейтинговых агентств мира, словно сговорившись, повысили кредитный рейтинг этой страны. В частности, Moody’s, как, впрочем, и другие агентства, объясняет свой прогноз тем, что повысило прогноз до уровня B1 из-за обоснованного и целенаправленного возвращения Турции к традиционной денежно-кредитной политике. Более того, агентство уверено, что, благодаря предпринятым мерам, инфляционное давление в этой стране уже в ближайшие месяцы значительно ослабнет и продолжится в 2025 году. Отмечается также, что грамотная политика Центробанка Турции смогла восстановить доверие к турецкой лире.

Повышение кредитного рейтинга страны не оставил без внимания и министр финансов Турции Мехмет Шимшек, по словам которого признание международных рейтинговых агентств стало результатом широкой антикризисной программы, реализованной Анкарой. В последние годы правительство Турции предпринимало беспрецедентные усилия для выхода из затяжного финансово-экономического кризиса. О том, что усилия эти были не напрасны, свидетельствует недавнее решение Международного валютного фонда (МВФ) повысить в 2024 году прогноз роста ВВП Турции до 3,6 процента, что на полпроцента выше, чем предполагалось в апреле. Однако самым большим достижением, как сообщает телеканал CNBC, стало лидерство Турции в ежегодном глобальном рейтинге роста благосостояния. Многих этот результат удивил, учитывая уровень инфляции в этой стране, превышающей 70 процентов. Напомним также, что за последние пять лет турецкая лира потеряла почти 83 процента своей стоимости по отношению к доллару, что стало неприятным сюрпризом для 85-миллионного населения Турции, столкнувшегося с резким падением покупательной способности.

Однако, с другой стороны, у турок, владеющих такими активами, как дома или квартиры, личное благосостояние выросло, поскольку инфляция ощутимо увеличила их стоимость. Кроме того, по мнению экспертов, изменения в макроэкономической политике Турции, ожидания по инфляции и процентным ставкам, а также отношение к стране со стороны внутренних и международных инвесторов, свидетельствуют о сильной дезинфляции. Начав с прошлого года кардинальные изменения в макроэкономической политике, Турция сделала очень хороший шаг, который теперь очень важно продолжить. Решающим сигналом, позитивно изменившим ситуацию, стало принятое перед муниципальными выборами решение Центробанка Турции увеличить процентную ставку на 500 базисных пунктов. Это был переломный момент, после которого местные и иностранные инвесторы, ожидавшие очередной девальвации лиры, убедились, что, увеличив ставки, Центробанк отказался от стратегии резкого удешевления валюты. Как известно, открытое общение с инвесторами неизменно повышает доверие к политике, ориентированной на будущее. И хотя турецкий Центробанк сталкивается с определенными трудностями, он, в то же время, имеет необходимый фундамент для их преодоления. К тому же, чистые валютные резервы Турции превысили 10 миллиардов, а международные резервы приближаются к 150 миллиардам долларов.