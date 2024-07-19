Клинтоны поддержали Байдена

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари поддержали решение действующего президента Джо Байдена остаться в предвыборной гонке. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что они поддержали решение Джо Байдена продолжить участие в президентской гонке и активно поощряли доноров Демпартии остаться с ним.

Также источники сообщили, что Клинтоны за кулисами поддерживали связь с Белым домом и предлагали действующему президенту помощь.