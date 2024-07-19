После хуситов Израиль взялся за «Хезболлу»: уничтожены склады с оружием

Истребители израильских ВВС атаковали в субботу базу вооруженной милиции «Хезболлы» в районе Адлюн на юге Ливана, где находятся склады с оружием. Об этом сообщил новостной портал Janoubia.

По его информации, самолеты нанесли пять ракетных ударов по военному объекту формирований. В результате произошел сильный пожар, атака привела к детонации боеприпасов, что вынудило власти перекрыть в целях безопасности движение по шоссе Сайда - Тир на два часа.

Ранее в субботу израильские истребители нанесли удары по военным объектам проиранского йеменского движения «Ансар Аллах» в районе порта города Ходейда в ответ на сотни атак на еврейское государство в последние месяцы.