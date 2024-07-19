Трамп пригласил Ким Чен Ына посмотреть бейсбол

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге в Мичигане в субботу заявил, что хотел бы взять северокорейского лидера Ким Чен Ына на бейсбольный матч.

Трамп отметил, что «отлично ладил» с Кимом, когда был президентом.

«Ладить с кем-то – это хорошо, а не плохо. Я всегда говорил ему (Киму): «Почему бы тебе не заняться чем-то другим?» Все, что он хочет делать, это покупать и создавать ядерное оружие», - сказал Трамп о северокорейском лидере. «Я говорил: «Просто расслабься, остынь». У него так много ядерного оружия. Я сказал: «Просто расслабься, давай сходим на бейсбольный матч, я покажу тебе, как играть в бейсбол. Пойдем смотреть Янки», - продолжил Трамп.