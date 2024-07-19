ООН обеспокоена

«Генеральный секретарь крайне обеспокоен сообщениями об авиаударах, нанесенных по порту Ходейды в Йемене и его окрестностям, - указывается в сообщении. - По предварительной информации, есть несколько жертв, более 80 человек пострадали при атаке, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

Генеральный секретарь призывает все вовлеченные стороны избегать нападений, которые могут нанести вред гражданскому населению или причинить ущерб гражданской инфраструктуре».

Самолеты ВВС Израиля 20 июля атаковали порт города Ходейда на западе Йемена. В ЦАХАЛ заявили, что были атакованы объекты двойного назначения и энергоинфраструктура.