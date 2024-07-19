Россия теряет дорогие танки в неудачном наступлении

Несколько дней назад российская армия неудачно попыталась атаковать ВСУ под городом Курахово Донецкой области и потеряла, в частности, три танка, пишет Forbes.

Издание отмечает необычную конфигурацию атакующего подразделения: по данным 79-й воздушно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, в состав вражеского формирования, которое пошло в атаку, входили новейшие танки Т-72Б3М с самыми современными апгрейдами - решетчатой броней против беспилотников, радиоустановщиками и катками для разминирования.

Кроме того, ВС РФ использовали целый ряд бронетранспортеров и солдат на мотоциклах.

«47-тонный трехместный танк Т-72Б3М - один из двух типов танков, которые производятся в России. Другой, более тяжелый - Т-90М. Российская промышленность производит от 500 до 600 новых танков Т-72 и Т-90 в год.

Это намного больше танков, чем любая другая страна производит за год, но слишком мало, чтобы компенсировать примерно 1200 танков, которые российские войска теряют в Украине каждый год», - подчеркивается в материале.

Журналисты добавили, что для закрытия разрыв между производством танков и их потерями Кремль снимает с долгосрочного хранения старые танки - Т-54/55 1950-х годов, Т-62 60-х годов и более старые Т-72 и Т-80 70-х и 80-х годов.

Издание подчеркнуло, что старые модели составляют все большую долю танкового корпуса РФ, поэтому Т-72Б3М становятся редкостью. «И это, безусловно, делает их массовое уничтожение в неудачных атаках, таких как под Курахово, особенно болезненным для россиян», - подчеркивается в статье.