Джемаль Бустани, автор haqqin.az 10:53

Израильские истребители нанесли удар по нефтяным объектам и электростанции в районе порта Ходейда в Йемене в субботу, 20 июля. Хуситский телеканал «Аль-Масира» сообщил, что в результате нападений были ранены по меньшей мере 80 человек.

Когда за сутки до этого запущенный хуситами иранский беспилотник Samad-3 врезался в жилой дом в Тель-Авиве, убив по меньшей мере одного человека и ранив еще восемь, стало ясно, что хуситы не оставили Израилю выбора и его максимально жесткий ответ стал неизбежным. В заявлении в социальных сетях высокопоставленный чиновник хуситов Мохаммед Абдулсалам назвал удар по Ходейде актом «жестокой агрессии Израиля против Йемена», как обычно перевернув все с ног на голову, позабыв сообщить, что до этого хуситы более 200 раз атаковали еврейское государство. Находящийся в сложной ситуации Израиль – война в Газе, огромные сложности на грани широкомасштабного вооруженного конфликта с «Хезболлой» – вынужден был проявлять сдержанность. Ровно до тех пор, пока в результате хуситской атаки не погибли его граждане. За смерть которых отомстили F-16 израильских ВВС, порвавшие в клочья главный логистический узел, по которому хуситам шла помощь из Ирана. «Пожар, который в настоящее время горит в Ходейде, виден по всему Ближнему Востоку», - заявил по данному поводу министр обороны Израиля Йоав Галант, намекнув, что впредь подобным же образом еврейское государство будет отвечать и на другие атаки хуситов, которые приведут к гибели израильтян.

Ни о какой израильской агрессии здесь и речи быть не может – в чистом виде реализация законного права еврейского государства на самооборону, поскольку хуситы, как и их идеологические союзники, лучше всего понимают язык силы. А сдержанность воспринимают за слабость. Но лично я добавил бы к заявлению Йоава Галанта еще одну вещь: нынешний пожар в Ходейде должен быть виден не только по всему Ближнему Востоку, но и кое-где еще. И вот почему. Незадолго до позавчерашней атаки хуситов по Тель-Авиву еврейское государство посетил генерал Эрик Курилла, командующий Центральным командованием США. Который после встречи с израильскими военными и разведчиками написал министру обороны США Ллойду Остину письмо, в котором констатировал очевидную для всех здравомыслящих экспертов вещь: «кампания международной коалиции против хуситов по обеспечению безопасности морских торговых путей с треском провалилась». Во многом благодаря нерешительности американских политиков и чиновников. А нерешительность администрации Джо Байдена в этом вопросе объясняется предельно просто – страх, что жесткие действия против них обернутся региональной эскалацией. Проще говоря, Белый дом в отношении хуситов избрал самую худшую политику из возможных – политику умиротворения. Чем те во всю пользуются, наглея час от часу и считая, что могут диктовать свои условия всему миру.